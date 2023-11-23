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Корреспондент «Известий» показала обстановку на погранпереходе «Люття»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На пограничном переходе «Люття» на российско-финской границе образовалась километровая очередь из фур. Об этом 23 ноября рассказала корреспондент «Известий» Екатерина Моран.

«Пока погранпереход «Люття» продолжает работу в штатном режиме. Видна километровая очередь из фур. Все водители растеряны и не знают, что делать дальше», — рассказала она.

По ее словам, дальнобойщики уверены, что с закрытием границы они рискуют остаться без работы.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Всего на границе РФ и Финляндии расположены восемь пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября и до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП: «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Финские власти объяснили такой шаг ростом числа просителей убежища и нелегальной миграции на границе с Россией.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП. Там назвали решение финских властей провокационным, идущим в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

22 ноября стало известно, что в полночь 24-го Финляндия закроет три из четырех оставшихся КПП, останется только «Райа-Йоосеппи» («Лотта») на крайнем севере финской Лапландии. В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц.

23 ноября в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Глава региона Андрей Чибис отметил, что сейчас рост числа иностранцев наблюдается на КПП «Салла». По его данным, сейчас там находится около 400 человек, из которых в Финляндию накануне пустили только 50.

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