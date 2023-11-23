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В Финляндии сообщили о возможном открытии всей границы с Россией к Рождеству

Yle: все КПП на границе Финляндии и РФ могут открыться до 25 декабря
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В Финляндии все пункты пропуска на границе с Россией могут открыться до католического Рождества, отмечаемого 25 декабря. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила финская телекомпания Yle.

Таким образом принятое госсоветом Финляндии решение от 22 ноября о закрытии еще трех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на восточной границе отменило предыдущее решение, согласно которому пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала были закрыты до середины февраля.

«Вчерашнее решение правительства о закрытии почти всех пограничных переходов на восточной границе отменило предыдущее решение, согласно которому четыре пограничных перехода на юго-восточной границе должны быть закрыты до 18 февраля 2024 года», — передает телекомпания.

Отмечается, что эту информацию подтвердил заместитель начальника пограничной службы контр-адмирал Маркку Хассинен.

По его словам, практические последствия закрытия пунктов пропуска постоянно оцениваются и принимаются соответствующие решения.

«Срок около месяца является правильным, учитывая жесткие ограничения. Согласно нынешнему решению, погранпереходы закрыты до 23 декабря», — сказал он.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Правительство Финляндии 22 ноября заявило о решении закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного — Райа-Йоосеппи.

До этого, в ночь на 18 ноября, были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. Поэтому такой шаг, по ее мнению, поспособствует прекращению незаконного въезда этих беженцев в страну.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

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