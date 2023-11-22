Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа зафиксировали более 170 атак на систему здравоохранения
Общество
Суд в Москве отправил экс-замминистра Нидзельского под домашний арест
Экономика
В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Происшествия
Склад с лакокрасочной продукцией загорелся в Новой Москве
Мир
В МЧС сообщили о пересечении КПП «Рафах» 82 россиянами
Мир
Шольц на онлайн-саммите призвал положить конец украинскому конфликту
Мир
Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Экономика
Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ
Мир
В Италии назвали единственный способ спасти Украину
Мир
Захарова раскритиковала борьбу Запада с инакомыслием
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Общество
Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто
Сюжет:

В секторе Газа зафиксировали более 170 атак на систему здравоохранения

ВОЗ: с 7 октября в Газе систему здравоохранения атаковали не менее 178 раз
0
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На инфраструктуру системы здравоохранения было совершено не менее 178 атак в секторе Газа с 7 октября, в результате которых 22 медицинских работника погибли, более 40 получили ранения. Об этом 22 ноября сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«С начала войны ВОЗ задокументировала в секторе Газа 178 атак на здравоохранение, вследствие которых погибли 22 и получили ранения 48 медицинских работников при исполнении своих обязанностей», — говорится в сообщении.

На севере сектора Газа сейчас не функционируют 22 больницы, сообщили в УКВГ. Также всего семь больниц работают в южной части анклава.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Ранее, 20 ноября, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что критическая ситуация в сфере здравоохранения в секторе Газа не решится даже в случае скорейшего окончания конфликта. Он также отметил повышающийся «риск возникновения эпидемии» в секторе Газа из-за больших скоплений людей в школах и специальных центрах размещения, где они пытаются укрыться от израильских воздушных ударов.

В тот же день глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что потрясен ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице на севере сектора Газа. В результате случившегося погибло 12 человек, включая пациентов, и десятки получили ранения, в том числе критические и опасные для жизни.

6 ноября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что с начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной погибло больше сотрудников Организации Объединенных Наций, чем в любой другой период ее существования. По его словам, аналогично ситуация обстоит и с журналистами. Генсек ООН указал, что среди них число жертв стало самым большим за три десятилетия.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023