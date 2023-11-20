Глава ВОЗ заявил о потрясении из-за атаки ЦАХАЛ на больницу в Газе
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что потрясен ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице на севере сектора Газа. Об этом он написал 20 ноября на странице ВОЗ в соцсети X (бывший Twitter).
«Потрясен нападением на индонезийскую больницу в секторе Газа, в результате которого, как сообщается, погибло 12 человек, включая пациентов, и десятки получили ранения, в том числе критические и опасные для жизни. Медицинские работники и гражданские лица никогда не должны подвергаться такому ужасу, особенно находясь в больнице», — отметил он.
Ранее в понедельник телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате атаки ЦАХАЛ по больнице погибли восемь человек. Позже число погибших увеличилось до 12. Израильская армия открыла огонь по больнице боевыми снарядами на рассвете.
14 ноября стало известно о взрывах в медцентре «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, с начала обострения более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,5 тыс. из них — дети. Среди жертв также 3,5 тыс. женщин. Число пострадавших при этом превышает 30 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.