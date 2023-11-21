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ВОЗ констатировала коллапс сферы здравоохранения в секторе Газа

ВОЗ: Кризис здравоохранения в секторе Газа является почти непреодолимым
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Критическая ситуация в сфере здравоохранения в секторе Газа не решится даже в случае скорейшего окончания конфликта. Об этом в понедельник, 20 ноября заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе встречи с журналистами.

«Сейчас у нас 1,7 млн перемещенных лиц. Таким образом, на юге от линии Вади-Газа проживает вдвое или втрое больше людей, которые используют треть больничных коек в менее чем трети имеющихся больниц», — сказал Райан.

Он также отметил повышающийся «риск возникновения эпидемии» в секторе Газа из-за больших скоплений людей в школах и специальных центрах размещения, где они пытаются укрыться от израильских воздушных ударов.

Помимо этого, Райан подчеркнул, что даже если палестино-израильский конфликт завершится в ближайшее время, то это никак не повлияет на улучшение ситуации в области здравоохранения.

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Ранее, 20 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что потрясен ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице на севере сектора Газа. В результате случившегося погибло 12 человек, включая пациентов, и десятки получили ранения, в том числе критические и опасные для жизни.

6 ноября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что с начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной погибло больше сотрудников Организации Объединенных Наций, чем в любой другой период ее существования. По его словам, аналогично ситуация обстоит и с журналистами. Генсек ООН указал, что среди них число жертв стало самым большим за три десятилетия.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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