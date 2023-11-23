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Время не жмет: соглашение ЕС и Меркосур под угрозой срыва

Почему за четыре года документ не ратифицирован и кто может застопорить процесс
Фото: REUTERS/Ton Molina
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Еврокомиссия рассчитывает завершить процесс ратификации соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки, входящими в Меркосур, заявили «Известиям» в ЕК. Однако эти планы могут не осуществиться: если президент Бразилии Лула да Силва не успеет подписать документ до окончания председательства своей страны в организации, то помехой к вступлению соглашения в силу может стать избранный президент Аргентины Хавьер Милей, который говорил о возможном выходе из объединения. Успеют ли ЕС и Меркосур подписать соглашение и кому оно несет выгоду — в материале «Известий».

О чем договариваются ЕС и Меркосур

Меркосур — это экономическое и политическое соглашение об общем рынке стран Южной Америки. Сообщество основано в 1991 году, и на сегодня в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. На правах ассоциированных членов в блоке находятся Боливия, Колумбия, Перу, Чили и Эквадор, Гайана и Суринам.

Переговоры о ратификации торгового соглашения с Меркосур Евросоюз рассчитывает завершить до конца 2023 года, заявила «Известиям» представитель Еврокомиссии Софи Дирвен.

Главные переговорщики ЕС и Меркосур встречались три раза в октябре и один — в ноябре. На переговорах обсуждались различные нерешенные вопросы, связанные с соглашением. Встречи носили конструктивный характер, и по ряду вопросов достигнут значительный прогресс. Стороны ежедневно контактируют на техническом уровне, — сообщила Дирвен.

Лидеры стран Южной Америки во время Саммита группы Меркосур

Лидеры стран Южной Америки во время саммита группы Меркосур

Фото: REUTERS/Esteban Collazo/Argentine Presidency

В 2019 году после десятков лет переговоров блок заключил с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, по которому большинство тарифов на экспорт европейских товаров в страны Меркосур снижались. Документ затрагивал автомобили и автозапчасти, химическую и фармацевтическую продукцию, одежду, обувь, а также ряд продуктов питания и алкогольные напитки. Выгода для ЕС составила бы до €4 млрд в год.

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Страны Южной Америки, входящие в объединение, также смогли бы значительно нарастить экспорт агропродукции в ЕС за счет принятия странами блока европейских стандартов сельхозпродукции.

Сначала переговоры о ратификации затягивались из-за несоответствия рынка стран Меркосур стандартам, предъявляемым ЕС (например, использование удобрений и пестицидов латиноамериканскими фермерами). После процесс затормозил на тот момент президент Бразилии Жаир Болсонару, с которым по политическому стилю и манерам теперь сравнивают избранного президента Аргентины Хавьера Милея.

Так, в Евросоюзе Болсонару обвиняли в преступлениях против человечности за вырубку лесов Амазонии ради увеличения доходов от агробизнеса. ЕС выдвигал условия для продолжения переговоров: смена курса политики стран Меркосур в сфере экологии.

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Фото: Global Look Press/Myke Sena

Теперь же стороны намерены в ближайшее время завершить процесс ратификации соглашения. По крайней мере, об этом говорил действующий президент Бразилии Лула да Силва. По его словам, в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 20 ноября ему удалось условиться о встрече с ней на саммите ООН по изменению климата, который пройдет в Дубае с 30 ноября до 12 декабря.

Бразильские переговорщики утверждают, что осталось обсудить лишь некоторые детали, так что к саммиту Меркосур 7 декабря в Рио-де-Жанейро страна будет готова объявить об окончательном решении по соглашению с ЕС.

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Почему соглашение снова под угрозой срыва

При этом риски срыва ратификации соглашения всё еще сохраняются. 6 декабря временное председательство в организации перейдет Парагваю, а 10 декабря в свои законные права президента Аргентины вступит правый политик Хавьер Милей. Оба эти фактора способны не только застопорить, но и вовсе свести на нет все предыдущие попытки согласовать документ.

«Спустя 25 лет переговоров уже можно было прийти к какому-то решению. Если он (Лула да Силва. — «Известия») не заключит соглашения, я не вернусь к нему в следующем семестре», — заявил президент Парагвая Сантьяго Пенья.

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По словам политика, он намерен сконцентрироваться на развитии торговых отношений с другими странами и отвернуться от Европы. Речь уже не идет о технических обсуждениях, а выглядит как вопрос политической воли, где у Евросоюза есть преимущество перед Меркосур, уверен Пенья.

Такое заявление президента Парагвая могло быть своего рода формой давления на Бразилию и ЕС для ускорения переговоров по ратификации соглашения, отметил в беседе с «Известиями» профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

— Парагваю было бы легче, если бы это соглашение заключила Бразилия. У нее больше возможностей договориться с Европейским союзом, чем у Парагвая. А ему сложнее давить на ЕС, — считает эксперт.

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Другим препятствием на пути к заключению соглашения может стать фигура новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Во время своей предвыборной кампании он заявил о намерении выйти из состава организации, назвав ее феноменальным провалом и охарактеризовав как «таможенный союз низкого качества, создающий торговые диспропорции и наносящий ущерб своим членам».

Аргентина многое потеряет, если она примет решение покинуть Меркосур, сказал «Известиям» преподаватель кафедры сравнительных политических систем и политологии Университета Буэнос-Айреса Хуан Мануэль Ахал Медина: «Страна, которая получает больше всего привилегий от сотрудничества с Меркосур, — Аргентина. Находясь в союзе, она может вести торговлю с Бразилией, поэтому выход Аргентины из Меркосур может стать очень плохим решением».

Только за первое полугодие 2023-го Аргентина экспортировала в Бразилию сельскохозяйственную продукцию, сырьевые товары, топливо и энергию на сумму более $5,72 млн. Остановка торговых взаимоотношений Аргентины с Бразилией только ухудшит экономическое положение первой, за что новоизбранный президент столкнется с волной неодобрения со стороны своего электората.

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Кроме того, как и Болсонару, Хавьер Милей не признает наличия глобальных экологических проблем, что тоже может стать фактором, затрудняющим продолжение переговоров в ЕС.

Однако, что касается торговых отношений с Европой, Хуан Мануэль Ахал Медина уверен, что Аргентина в любом случае заключит двустороннее соглашение о сотрудничестве с ЕС за время правления Милея, даже если Буэнос-Айрес примет решение выйти из Меркосур.

Главным пострадавшим от отсутствия соглашения между Меркосур и ЕС станет Евросоюз, комментирует Виктор Хейфец. Этот документ — вопрос статуса и показатель влияния Европы на южноамериканском континенте, поэтому Евросоюз сейчас максимально заинтересован в том, чтобы соглашение было заключено, подводит итог эксперт.

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