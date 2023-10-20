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Латиноамериканский миллиард: Бразилия получила кредит на восстановление экономики

Как БРИКС участвует в спасении хозяйства страны
Фото: commons.wikimedia.org
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Соглашение о выделении кредита объемом в $1 млрд подписали глава Нового банка развития (НБР) Дилма Русефф и министр финансов Бразилии Фернанду Аддад на встрече в Марракеше. Кредит Бразилии выделен в рамках программы чрезвычайной помощи по восстановлению экономики этой латиноамериканской страны. Подробности — в материале «Известий».

Почему БРИКС

Банк с капиталом в $100 млрд был создан странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в 2014 году. По данным сайта организации, России в нем принадлежит доля в 18,98%. На днях глава МИД России Сергей Лавров указал в своей статье для журнала «Международная жизнь», что «Россия настроена на самую активную совместную работу с нынешней главой НБР, бывшим президентом Бразилии Дилмой Русефф».

Сухогруз в порту Манауса

Сухогруз в порту Манауса

Фото: Global Look Press

Общий объем товарооборота стран БРИКС по итогам 2022 года составил $230 млрд. С Бразилией торговля России пока существенно скромнее, чем с Китаем (за 9 месяцев 2023 года прирост на 29,5%, до $176,4 млрд) или Индией (пятикратный прирост за 1,5 года, до $50 млрд), а доступных данных меньше — в 2022 году взаимный товарооборот составил $8 млрд, превысив на 7% показатель за 2021 год. А, например, товарооборот между Россией и ЮАР по итогам 2022 года увеличился на 16,4% по сравнению с предыдущим годом и составил $1,3 млрд.

— С учетом расширения состава БРИКС с 1 января 2024 года — в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — в 2024 году товарооборот в БРИКС будет измеряться уже в цифрах на порядок больше, — говорит научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

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Потенциал объединения

Как следует из сообщения Нового банка развития, цель кредита — улучшить доступ малых и средних предприятий Бразилии к кредитам путем предоставления гарантий, которые помогут им преодолеть временные проблемы с ликвидностью, обеспечить непрерывность деятельности и укрепить финансовую устойчивость, тем самым предотвращая значительную потерю рабочих мест.

Мешки с кофе, готовые к экспорту, на одной из плантаций в Карму-де-Минас, Бразилия

Мешки с кофе, готовые к экспорту, на одной из плантаций в Карму-де-Минас, Бразилия

Фото: Global Look Press/Diego Lezama

НБР призван мобилизовать ресурсы для проектов инфраструктуры и устойчивого развития в БРИКС и других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах.

Информация о том, участвует ли Россия в финансировании в рамках этого кредитного соглашения, пока отсутствует, уточняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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Будет ли общая валюта

В августе на очередном саммите БРИКС в ЮАР затрагивался и вопрос создания международной резервной валюты.

— Однако пока идея новой интернациональной валюты представляется весьма отдаленной перспективой. Вероятно, можно ожидать увеличения доли расчетов в нацвалютах, о чем говорится и в заявлении лидеров БРИКС, — считает Ольга Беленькая.

Бразильский реал
Фото: Global Look Press/Marcelo Machado De Melo

МИД РФ прокомментировал перспективы валюты БРИКС следующим образом: «В рамках БРИКС рассматривается идея о введении общерасчетной условной единицы. Не общей валюты». По мнению директора департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артема Тузова, это могут быть инструменты межгосударственного финансирования внутри БРИКС, а не валюта для повседневного использования.

Введение единой валюты БРИКС на данный момент представляется малореализуемым проектом ввиду разрывов в экономических показателях среди стран, уверен Иван Ермохин.

Рабочий на фабрике по переработке пластика, округ Бразилиа

Рабочий на фабрике по переработке пластика, округ Бразилиа

Фото: Global Look Press/Florian Kopp

— А это значит, что единая валюта рискует быть крайне неустойчивой. Если такая валюта и будет создаваться в обозримом будущем, то только для применения исключительно в международных расчетах, — комментирует собеседник издания. — В этой связи инициативы по развитию использования в международных расчетах цифровой валюты, например цифрового рубля, являются наиболее перспективными направлениями сотрудничества. В странах БРИКС уже активно используют цифровые валюты для инвестирования и торговли. Кроме того, как минимум в Китае, Индии и России запущены проекты по внедрению цифровой валюты в расчеты.

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Разговор на равных

Взаимоотношения между Россией и Бразилией активно развивались в первом десятилетии XXI века, но затем начали буксовать. С 2011 по 2021 год товарооборот увеличился всего на 15%, до $7,5 млрд. Это меньше, чем по итогам 2008 года.

При этом потенциал сотрудничества огромен. В частности, Бразилия заинтересована в импорте российских удобрений, черных металлов, резины, мукомольной продукции, IT-решений. Российские корпорации строили большие планы по взаимному сотрудничеству. Например, по использованию мирного атома, по обучающим программам, по освоению космоса, инфраструктурным проектам и соглашениям в области ВПК. Наметился прогресс в развитии IT-проектов.

Логотип БРИКС
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Но реализации части амбициозных проектов помешали кризисы, экономическая нестабильность стран Латинской Америки, усиливающееся влияние Китая, а также элементарное отсутствие взаимопонимания между деловыми партнерами на уровне компаний, утверждает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Сотрудничество между странами, сильно отличающимися по уровню экономического развития, напоминает отношения донора и реципиента. Кредит НБР поможет Бразилии выправить положение и получить возможность для полноценного сотрудничества — в рамках блока БРИКС и не только, — прокомментировала аналитик.

По ее мнению, вливания в экономику Бразилии помогут решить ряд острых проблем, стоящих перед этой страной.

— Во-первых, это обслуживание госдолга Бразилии, который превышает $1,538 трлн, что составляет более 90% от ВВП, — перечисляет она. — Во-вторых, необходимость выправить ситуацию с дефицитом бюджета. А в-третьих, решить проблему безработицы, которая за полтора года постепенно выправлялась — 14,7% в июне 2021 года и 7,8% по итогам сентября 2023 года, — но всё равно показатель выше российского более чем в два раза, — указывает Косарева.

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