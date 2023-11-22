Танковый экипаж Т-80БВМ нанес удар по опорному пункту ВСУ

Минобороны России 22 ноября показало боевую работу танкового экипажа Т-80БВМ мотострелкового соединения Южной группировки войск в ходе специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что бойцы 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота уверенно держат оборону на позициях на артемовском направлении. Экипажи Т-80БВМ круглосуточно выполняют огневые задачи.

«Машина точная, быстрая и, самое главное, бесшумная, когда двигаешься в сторону врага, он не слышит. Двигатель хорошо себя зарекомендовал, поэтому и хорошие результаты», — рассказал командир танка с позывным Сахно.

Бойцы ВС РФ работают с закрытой огневой позиции и ведут огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Танкисты непрерывно взаимодействуют с разведывательными подразделениями, которые занимаются разведкой целей, корректировкой огня, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В результате слаженной боевой работы танкисты поразили минометный расчет и блиндаж с живой силой противника, сообщили в Министерстве обороны.

Ранее, 21 ноября, бойцы танковых расчетов в ДНР рассказали «Известиям» о работе в зоне СВО. Российские военнослужащие продолжают наносить удары по противнику и обеспечивать поддержку сослуживцам.

До этого, артиллеристы ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ и лишили их снабжения. Благодаря высокому уровню подготовки был нанесен существенный урон противнику, уничтожены порядка 10 артиллерийских орудий, большое количество автомобильной техники и пехоты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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