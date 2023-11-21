Танкисты ВС РФ рассказали «Известиям» о работе на боевых выездах в зоне СВО

Бойцы группировки «Восток» из Забайкалья продолжают наносить удары по противнику и обеспечивать поддержку своим сослуживцам. О боевой работе танковых расчетов в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказал 21 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Танки буквально вышибают врагов, сжигая укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и технику. Экипаж работает слаженно. Как только поступает сигнал на срочный боевой вызов, главное — не медлить.

При подготовке танкового удара по противнику под Новомихайловкой было принято решение дождаться ночи, чтобы враг не вычислил расчет с воздуха. Пока механик-водитель заводит танк, наводчик сверяет координаты, постепенно выходя на огневой рубеж. Танкисты наносят один пушечный удар за другим, работая с закрытых позиций по укрепрайонам ВСУ.

Корреспондент отметил, что непрерывный огонь ведется из усовершенствованной пушки «Молот». Восьмиствольная гранатометная установка служит для экипажа прикрытием.

Командир танка с позывным Певец рассказал о ночной вылазке. По его словам, экипаж отработал эффективно. Он указал, что раньше танкисты часто выезжали каждый день по несколько раз, а теперь реже. Певец подчеркнул, что украинское контрнаступление захлебнулось.

«На счету только одного этого экипажа — десятки пораженных целей. Танкисты, которые еще месяц назад вместе с пехотой отбивали атаки ВСУ, теперь наступают под Угледаром и Новомихайловкой. Стараются отбросить противника как можно дальше», — рассказал Певец.

Бойцы отмечают, что танк защищен со всех сторон: и от ударов с земли, и от атак с воздуха. Бойцы даже усовершенствовали под себя многослойную динамическую броню «Контакт»: теперь она используется как вторая броня от вражеских прилетов.

Военнослужащие ВС РФ делятся, что в бою важно взаимопонимание.

«Все друг друга понимаем с полуслова. <…> Очень важно, чтобы не было задержек в работе», — отмечает механик-водитель с позывным Будамшу.

Ранее, 18 ноября, российские десантники с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) уничтожили группу боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ) на артемовском направлении.

17 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как артиллеристы Восточной группировки войск обеспечивают крупнокалиберную поддержку сослуживцам под Угледаром. Он рассказал о боевой работе расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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