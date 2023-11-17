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«Известия» показали боевую работу расчетов минометов 2С4 «Тюльпан» под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы Восточной группировки войск продолжают обеспечивать крупнокалиберную поддержку своим сослуживцам под Угледаром. О боевой работе расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» рассказал 17 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Только что наши минометчики отработали по цели в глубине Угледара — по углесборочной. И теперь будут ждать данные разведки», — рассказывает Ольков.

За считанные минуты расчет добирается до огневой позиции. В этот раз цель — укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром, в 19 км от российских позиций. Миномет отрабатывает активно-реактивным снарядом и оперативно возвращается в укрытие.

Корреспондент отметил, что аналогов «Тюльпану» нет — это единственный самоходный миномет такого крупного калибра, и бьет он точно в цель. Его мощь подтверждают и российские военнослужащие.

«На данный момент работы стало больше. Работаем активно: по три-четыре выезда в день, по пять снарядов откидываем. Основные цели — это укрепрайоны боевиков, здания какие-либо, бетонные доты, бункера. Так как у него пробивная способность очень большая, огневой мощи ему не занимать», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Сима.

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Ранее, 8 ноября, Кирилл Ольков показал, как российские артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на угледарском направлении.

До этого, 2 ноября, расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» сорвали наступление ВСУ у Работино и Вербового на запорожском направлении. Так, российские силы вскрыли командный пункт и склад боеприпасов подразделений армии Украины и уничтожили цель.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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