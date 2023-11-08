Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре

Российские артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на угледарском направлении. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу бойцов армии РФ в зоне СВО.

Бойцы передвигаются в зоне спецоперации на максимальной скорости, поскольку в этих прифронтовых местах в районе Угледара безопасность намного важнее комфорта. Добраться до позиций российских артиллеристов можно только на военном грузовике «Урал» из-за размытых дорог. Кроме того, это позволяет «не засветить» гражданский транспорт, рассказал корреспондент.

Затем бойцы прячут машину в кустах и дальше идут пешком. Несмотря на немного затянутое тучами небо, военнослужащие продолжают быть бдительными, так как вся территория просматривается дронами с неба.



«Идем по натоптанным следам. Шаг в шаг, но на безопасной дистанции. Лесополоса заминирована», — отметил Ольков.

Артиллеристы сразу предупреждают о том, что на огневой линии задерживаться нельзя ни на секунду.

«Вычисляют быстро. Быстренько отстрелялись. Минута на сбор. Быстрее с этого места надо уносить ноги», — поделился старший механик-водитель с позывным Старый.

Из-за большого количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе территория над Угледаром считается потенциально опасной. Поэтому артиллеристы не могут возить более четырех ракет на уничтожение цели. Однако на этот боевой выезд российским бойцам нужно не больше двух снарядов, подчеркнул Ольков. Цель — уничтожить опорный пункт в глубине Угледара.

После выполнения боевой задачи артиллеристы сразу же перемещаются с ранее занятой позиции. Корреспондент рассказал, что за прошедшие сутки российская пехота при поддержке артиллерии продвинулась примерно на 600 м в районе села Никольское и продолжает вести наступление.

Накануне, 7 ноября, российские снайперы в беседе с корреспондентом «Известий» Кириллом Ольковым рассказали о работе на южнодонецком направлении. Перед выходом снайперы проверяют оружие и сверяют метеоданные. Важно сделать поправки на розу ветров.

В составе группы тяжелых снайперов есть боец с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет». На случай, если противник окажется за пределами зоны досягаемости снайперской винтовки (более 1 км). Снайперам приходится часами смотреть в одну точку. Когда глаза устают, а руки не слушаются, нужно терпеть и ждать, пока противник окажется на расстоянии выстрела.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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