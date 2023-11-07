Снайперы рассказали о работе на южнодонецком направлении

Российские снайперы в беседе с корреспондентом «Известий» Кириллом Ольковым 7 ноября рассказали о работе на южнодонецком направлении.

Отмечается, что бойцы добровольческого отряда «Барс-155» рассказывают о выполненных задачах без подробностей. В подразделении не принято хвастаться успехами.

«Мы не говорим о таких вещах, это наше правило. Мы внутри решили, что о таких вещах не рассказываем никому. И для себя не особо считаем. Есть поговорка: бумага всё покажет. Мы, как правило, на бумаге смотрим. Сейчас новая партия готовится на боевую работу», — рассказал командир отряда снайперов с позывным Тренер.

Перед выходом снайперы проверяют оружие и сверяют метеоданные. Важно сделать поправки на розу ветров. Расчеты как по приборам, так и на обычной бумаге. Если оборудование вдруг выйдет из строя.

«У меня бумажечка есть, это таблица стрельбы. Пишется под разную погоду. Сейчас под осеннюю погоду. Примерная средняя температура и средние метеоданные», — указал снайпер с позывным Ястреб.

В составе группы тяжелых снайперов есть боец с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет». На случай, если противник окажется за пределами зоны досягаемости снайперской винтовки (более 1 км).

Как подчеркнул командир отряда снайперов с позывным Тренер, военнослужащие не играют в дуэли. Противника уничтожают с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). По его словам, была ситуация, когда противник отдалился на дистанцию, и было принято решение взять установку. Крупнокалиберная подмога выручает снайперов, если украинские боевики пытаются уйти с линии снайперской огня, тогда их достают ракеты.

Снайперам приходится часами смотреть в одну точку. Когда глаза устают, а руки не слушаются, нужно терпеть и ждать, пока противник окажется на расстоянии выстрела.

«Все секреты разглашать не буду. Чтобы сохранять выдержку, чтобы лежать спокойно, не реагировать на прилеты, надо отвлекаться мыслями. Я холодно отношусь, когда выхожу на задачу, максимально голову очищаю и просто иду на работу. Противник делает большое зло. Мы стараемся не реагировать на это», — поделился снайпер с позывным Лука.

Ранее, 5 ноября, Минобороны РФ сообщило, что российские разведчики-снайперы уничтожили группу боевиков ВСУ, скрывающуюся в лесопосадке в зоне спецоперации на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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