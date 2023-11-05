Разведчики-снайперы ВС РФ уничтожили группу противника на купянском направлении

Российские разведчики-снайперы уничтожили группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), скрывающуюся в лесопосадке в зоне спецоперации на купянском направлении. В День военного разведчика, 5 ноября, Минобороны России показало кадры боевой работы военнослужащих разведывательных подразделений Западного военного округа.

Разведка группировки войск «Запад» получила данные о наращивании сил ВСУ на купянском направлении. Подгруппа отправилась в заданный квадрат, чтобы найти и уничтожить живую силу противника.

После предварительной разведки местности с помощью беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по противнику. Украинские боевики были вынуждены двигаться вглубь лесопосадки, где оказались в «огневом мешке». В итоге они были уничтожены огнем из стрелкового оружия и пулеметов.

«Так как я являюсь снайпером по должности, то большую часть времени приходится проводить на передовой части, также бывают вылазки в тыловые зоны противника для поражения, а также для выявления каких-либо координат нахождения техники или живой силы противника. Это работа для настоящих мужчин», — поделился разведчик-снайпер с позывным Лимон.

Он также отметил, что разведчик — это больше призвание. Военнослужащий поздравил всех причастных с профессиональным праздником и пожелал скорейшей победы.

В России 5 ноября отмечают День военного разведчика — профессиональный праздник бойцов, в задачи которых входит добыча сведений о боевых действиях противника. Он был учрежден в 2000 году приказом Министерства обороны. В 2023 году праздник будут справлять в 24-й раз.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил разведчиков с профессиональным праздником. Он отметил, что российские военные разведчики эффективно выполняют свою работу в зоне спецоперации. Также глава Минобороны выразил особую благодарность ветеранам, «тем, кто делится знаниями и опытом с молодым поколением защитников Отечества».

Тогда же Минобороны показало зачистку траншеи разведчиками ВС РФ на запорожском направлении. Разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.