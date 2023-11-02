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ВС России сорвали наступление ВСУ в районах Работино и Вербового

Минобороны: артиллеристы ВС РФ сорвали наступление ВСУ у Работино и Вербового
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Фото: РИА Новости
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Российские артиллеристы сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Работино и Вербового на запорожском направлении. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» российской группировки войск на запорожском направлении, выполняя огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, оборонительных сооружений и заглубленных командных пунктов управления противника, сорвали очередное безуспешное наступление украинских националистов в районе населенных пунктов Работино и Вербовое», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Так, российские силы вскрыли командный пункт и склад боеприпасов подразделений армии Украины и уничтожили цель.

Как указано, автоматизированная система наведения гаубицы «Мста-С» и большая мощность и точность самоходного миномета «Тюльпан» не оставляют шансов противнику.

«Корректировка артиллерийского огня и контроль поражения целей производится с помощью комплексов разведки и наблюдения, а также расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки», — уточняется в заявлении МО России.

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Ранее, 30 ноября, в оборонном ведомстве РФ сообщили, что российская армия отразила атаку штурмовой группы украинской армии в районе Работино Запорожской области. Уточнялось, что потери противника на запорожском направлении составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, в числе которых Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины и три пикапа.

До этого, 29 октября, командир гаубичной батареи Д-30 с позывным Гора рассказал, что артиллеристы 1430-го полка Вооруженных сил РФ также регулярно отражают атаки украинских боевиков в районе Токмака Запорожской области. Ключевыми факторами успеха российских сил он назвал совместную работу подразделений и использование беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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