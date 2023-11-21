Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал страны БРИКС признать террористическими режим Израиля и его армию. Об этом он заявил в своем обращении к участникам внеочередного саммита объединения во вторник, 21 ноября.

«Постоянные нападения сионистского режима на больницы, медицинские центры и религиозные объекты, а также убийства женщин и детей, врачей, медсестер и журналистов являются актами терроризма, и необходимо заклеймить этот фальшивый режим как террористический режим и его армию как террористическую организацию», — заявил иранский президент, слова которого приводит агентство Mehr News Agency.

Он также отметил необходимость принятия членами БРИКС резолюции в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) о прекращении огня.

«В связи с неспособностью Совета Безопасности ООН выполнить свою миссию по созданию мира и безопасности и не допустить принятия обязательной резолюции о прекращении огня, странам – членам БРИКС необходимо принять обязательную резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН <…> с целью остановить преступления против народа Газы», — указал Раиси.

На внеочередном саммите БРИКС выступил также президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса. Он назвал геноцидом действия Израиля, наносящего неизбирательные удары по мирным объектам в секторе Газа. По словам южноафриканского лидера, действия израильского руководства в анклаве нарушают международное право. При этом он отметил, что боевики движения ХАМАС также должны понести ответственность за атаки на граждан Израиля и захват заложников, нарушающие международное право.

Российский лидер Владимир Путин, также принявший участие в заседании, призвал мировое сообщество объединить усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС. Он подчеркнул схожесть позиций членов объединения по вопросу решения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибло в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.