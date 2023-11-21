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22 ноября — день психолога в России: история и традиции праздника

День психолога впервые официально отметят в России 22 ноября
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Каждый год 22 ноября в России отмечают День психолога — профессиональный праздник специалистов, которые занимаются изучением различных психических явлений, а также помогают людям разобраться в их причинах и внешних проявлениях. В 2023 году он выпадает на среду. Об истории и традициях этого торжества читайте в материале «Известий».

День психолога в 2023 году — история

Термин «психология» впервые использовал немецкий ученый Рудольф Гоклениус в 1590 году. Он состоял из двух греческих слов: psyche («душа») и logos («слово»). Таким образом, изначально эта дисциплина считалась наукой о душе. Моментом ее создания чаще всего называют 1879 год, когда в Германии открылась первая психологическая лаборатория Вильгельма Вундта. В ней он анализировал собственные эмоциональные процессы и мысли. Сейчас такой метод называется интроспекцией, или самонаблюдением.

В России психология на начальных этапах была тесно связана с церковью. Первым научным трудом в этой области стала книга священнослужителя Ивана Кондорского «Наука о душе», опубликованная в 1796 году. Однако основателем российской психологии считается Иван Сеченов, опубликовавший в 1863 году работу «Рефлексы головного мозга», в которой он пытался связать психологические и физические процессы в организме человека.

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В 1885 году в Российской империи появилось первое объединение ученых, изучающих психологию — Московское психологическое общество под руководством Матвея Троицкого. Он начал интересоваться этой наукой еще во время обучения в Калужской семинарии, а после поездки в Германию решил объединить исследователей из этой области.

Одним из наиболее известных деятелей психологии того времени стал Владимир Бехтерев. Он занимался самыми разными вопросами: от гипноза до воспитания детей. Кроме того, он описал множество вариантов психических заболеваний и их проявлений, а также разработал методы их лечения. В 1895 году Бехтерев открыл специальную Психологическую лабораторию в Клинике душевных и нервных болезней. А в 1907 году основал первый в мире институт по комплексному изучению психики человека.

После революции 1917 года советские власти пытались использовать психологию как инструмент решения насущных социальных проблем. Однако к 1930-м годам отношение руководства СССР к этой науке резко изменилось, и исследования в этой области были запрещены. Несмотря на это, некоторые ученые продолжали изучать психологию даже в условиях жестких ограничений.

Возрождение психологической науки в Советском Союзе произошло в 1960-е годы. Вновь стали выпускать специализированные журналы, появились новые направления исследований. В 1980-х годах психология стала частью жизни обычных граждан. Этому способствовали службы поддержки, которые действовали в школах и на предприятиях.

Интерес простых людей и ученых к психологии всё возрастал, и в 1990-х годах стала очевидна необходимость создания системы профессионального образования для психологов и объединений специалистов, в рамках которых можно обмениваться опытом.

В результате 22 ноября 1994 года состоялся первый съезд Российского психологического общества. С 2000 года этот день стал неофициальным праздником — Днем психолога. Статус государственного торжество получило совсем недавно, в 2023 году. Соответствующее распоряжение 10 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Таким образом, было исполнено поручение президента России Владимира Путина, данное в декабре 2022 года.

День психолога в 2023 году — традиции

Основная цель празднования Дня психолога — напомнить о важности работы представителей этой профессии. Поэтому он отмечается конференциями, семинарами, форумами, лекциями и круглыми столами для начинающих и опытных специалистов. Торжественные и образовательные мероприятия в этот день пройдут и в профильных учебных заведениях страны. Некоторые психологические центры в честь праздника устраивают корпоративы для своих сотрудников, проводят награждения и выплачивают денежные премии.

День психолога в 2023 году — как поздравить

День психолога празднуют все специалисты по душевному состоянию человека, а также студенты психологических факультетов и их преподаватели. Для работающего профессионала лучшим поздравлением станет признание его достижений, поэтому в праздник следует поблагодарить психологов за их поддержку в трудных жизненных ситуациях.

Так как в 2023 году торжество выпадает на середину рабочей недели, оптимальным вариантом поздравления станет ужин в кругу семьи и близких. При наличии свободного времени можно составить знакомому психологу компанию на лекции, тренинге или мастер-классе.

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Выбирая подарок для психолога, следует помнить о его личных предпочтениях и интересах. Универсальным вариантом презента станут ежедневник, набор чая или кофе, термокружка, чехол для телефона, органайзер для канцелярских принадлежностей или книга, связанная со сферой работы виновника торжества.

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