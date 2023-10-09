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10 октября — Всемирный день психического здоровья: смысл и традиции праздника

Всемирный день психического здоровья отметят в РФ и других странах 10 октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Каждый год 10 октября в России и других странах отмечают Всемирный день психического здоровья, посвященный повышению осведомленности в этой области. В 2023 году он приходится на вторник. О том, какой теме посвящена эта дата и какие традиции с ней связаны, читайте в материале «Известий».

Всемирный день психического здоровья в 2023 году — история и тема

Всемирный день психического здоровья был учрежден в 1992 году по инициативе Всемирной организации психического здоровья. Его основной целью стало повышение осведомленности людей о ментальных расстройствах, способах их лечения и профилактики. Этот день также посвящен борьбе за права тех, кто нуждается в помощи специалистов-психологов и психиатров. В России его начали отмечать в 2002 году по предложению бывшего министра здравоохранения РФ и главного врача-психиатра страны Татьяны Дмитриевой.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от психических заболеваний страдает каждый восьмой человек в мире. Наиболее распространенные диагнозы в этой области — тревожное расстройство и депрессия. Они серьезно влияют на эмоциональное и физическое состояние человека, а также его способность существовать в гармонии с собой и окружающими.

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От психических расстройств страдают не только взрослые, но и подростки, а иногда они затрагивают и детей. При этом многие не имеют возможности получить квалифицированную помощь. Кроме того, люди с психическими расстройствами часто сталкиваются с отсутствием поддержки, непониманием и стигматизацией, что может помешать им обратиться к специалисту. Повышение осведомленности в области ментальных расстройств даст возможность большему количеству людей понять свое состояние и набраться решимости для его преодоления.

С 1994 года для Всемирного дня психического здоровья начали выбирать определенную тематику, которая подробно разбирается в ходе приуроченных к этой дате мероприятий. В 2023 году тема звучит так: «Психическое здоровье — универсальное право человека».

Всемирный день психического здоровья в 2023 году — мероприятия

В этот день традиционно проводятся конференции, тренинги, лекции и публичные выступления на тему психического здоровья. Тематические издания публикуют свежие исследования в этой области, статистику и другие полезные материалы. Международные организации, специализирующиеся на ментальном здоровье, направляют органам власти и здравоохранения свои инициативы и предложения.

Мероприятия, посвященные ментальному здоровью, проходят в этот день и в России. Так, в школах прошли внеклассные уроки на тему профилактики травли в рамках цикла «Разговоры о важном».

Всемирный день психического здоровья в 2023 году — как сохранить психическое здоровье

В честь Всемирного дня психического здоровья «Известия» узнали, как поддержать свое эмоциональное состояние и справиться со стрессом.

В первую очередь стоит обратить внимание на питание и ежедневную физическую активность. Принимать пищу следует 2–3 раза в день, при этом нужно соблюдать баланс — порции не должны быть слишком маленькими или слишком большими. Также рекомендуется выделять время на физическую активность. Это могут быть занятия спортом, прогулки, утренняя зарядка или простая разминка.

Сон — еще одна важная составляющая психического здоровья. Он способствует восстановлению организма после стресса, напряженной умственной работы или физической усталости. Лучше всего ложиться и вставать в одно время каждый день и спать по 7–8 часов.

Наличие хобби не только приносит положительные эмоции, но и повышает устойчивость человека к стрессу. Занятие любимым делом не дает скучать и помогает вырабатывать «гормоны счастья» — эндорфин и дофамин.

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Позитивное общение с близкими людьми и новые знакомства могут помочь преодолеть комплексы и получить положительные эмоции. Поэтому не стоит совсем отказываться от встреч с друзьями, коллегами и новыми знакомыми, если они не доставляют дискомфорта.

Подавление «плохих» эмоций зачастую негативно сказывается на ментальном и физическом здоровье человека, поэтому важно научиться определять свои чувства и давать им выход в безопасной форме. Так, злость можно направить на занятия спортом или уборкой, обиду проговорить, написать на бумаге, а справиться с тревогой можно с помощью дыхательных практик и медитации.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают День психолога и какие традиции с ним связаны.

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