День психолога – 2022: история и традиции праздника

В России 22 ноября отмечают День психолога — праздник специалистов по душевному равновесию. Спрос на услуги психологов с каждым годом растет, человек обращается к экспертам в самых разных ситуациях своей жизни. В 2022 году знаменательная дата приходится на вторник. «Известия» рассказали об истории и традициях знаменательного дня.

День психолога – 2022: история праздника

В России дата профессионального праздника психологов установлена в честь первого съезда Российского психологического общества в 1994 году. В кругах специалистов зародилась идея отмечать этот день как памятный, и первые празднования прошли в 2000 году.

При этом в мире существует особый праздник для специалистов в области психологии — Всемирный день психического здоровья 10 октября, который в 2007 году проходил под эгидой Дня психологии. Акция была призвана повысить важность заботы о психическом здоровье в глазах общественности.

День психолога – 2022: традиции праздника

В России празднование Дня психолога централизованно проходит в некоторых высших учебных учреждениях — например, в МГУ и СПбГУ. Именно 22 ноября в этих университетах открылись факультеты психологии.

Благодаря инициативе ведущих вузов страны в день торжества проходит множество образовательных мероприятий, посвященных сфере психологии: лекции, семинары, конференции, как для профессиональных кругов, так и просто для заинтересованных слушателей.

Руководство психологических организаций устраивает праздничные мероприятия для коллективов и награждает премиями и грамотами лучших специалистов. С подарками и поздравлениями приходят к психологам и благодарные клиенты, а домочадцы не забывают отметить заслуги и ценность труда специалистов за праздничным столом.

10 ноября в России также отмечали День офтальмолога. «Известия» рассказали о становлении профессионального праздника окулистов и традициях проведения знаменательной даты.