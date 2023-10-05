«Разговоры о важном» 9 октября — тема и программа занятия

Каждую неделю в российских школах проходят классные часы из цикла «Разговоры о важном», во время которых дети знакомятся с историей и географией родной страны, узнают о своих гражданских правах и обсуждают значимые для формирования личности темы. Ближайшее занятие состоится в понедельник, 9 октября. О том, какой теме его посвятят, читайте в материале «Известий».

«Разговоры о важном» 9 октября — тема урока

Занятие под названием «О взаимоотношениях в коллективе» приурочено к Всемирному дню психического здоровья и посвящено профилактике травли. Школьников научат выстраивать отношения в классе, объяснят, в чем отличие конфликта от травли, и дадут советы по эффективному и позитивному общению.

Партнером занятия станет Московский государственный психолого-педагогический университет. В качестве федерального спикера выступит психолог и многодетная мать Лариса Суркова.

Для детей подготовили наглядные иллюстрации различных конфликтных ситуаций, интерактивные задания и презентации. Учащимся также расскажут о работе детского телефона доверия. Ознакомиться с методическими материалами к занятию можно на портале razgovor.edsoo.ru.

«Разговоры о важном» 9 октября — программа

Классный час рекомендуется проводить в формате познавательной беседы с демонстрацией видеороликов и включением интерактивных элементов. Учитель должен вовлекать детей в разговор и на основе их ответов корректировать ход занятия.

Младшеклассникам предложат посмотреть мультфильм о дружбе и обсудить поведение героев. Затем учащиеся под руководством педагога сформируют правила, которые позволят сохранить благоприятную атмосферу в классе. Детям также дадут проанализировать несколько ситуаций, чтобы понять, в какой момент шутка становится жестокой.

Учащимся 5–7-х классов объяснят разницу между коллективом и группой людей, а также расскажут о том, какие преимущества дают сплоченность и доброжелательность в классе. Кроме того, детям продемонстрируют разницу между конфликтом и буллингом. Школьникам также расскажут, что делать при столкновении с травлей и к кому обращаться, если издевки переросли в физическое насилие.

Для учащихся 8–9-х классов подготовили несколько командных игр, после которых им предстоит проанализировать отношения в классе. Им также покажут видео «Травли.NET», в котором демонстрируются примеры буллинга, и расскажут, как это влияет на коллектив.

Старшеклассники поговорят с учителем о том, как умение выстраивать отношения в коллективе поможет им во взрослой жизни. Им также расскажут о том, как командная работа помогает развитию личностных качеств и профессиональных навыков. Школьникам также дадут возможность поделиться своими мыслями о том, что такое травля, как она влияет на людей и что можно сделать, чтобы ее прекратить.

Предыдущее занятие, которое состоялось 2 октября, было посвящено Дню учителя и роли педагога в жизни ребенка. Школьникам рассказали о том, какими качествами должен обладать учитель, и объяснили, в чем заключается работа советника директора по воспитанию.