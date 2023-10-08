Служебный капкан: кто страдает от выгорания на работе

Модный термин «выгорание» знаком россиянам по эмоциональной, физической и психологической усталости. Причинами этого состояния считаются длительный стресс, непосильная нагрузка и бесконечная рутина. Кто подвержен выгоранию, как предотвратить эмоциональное истощение и вернуть интерес к жизни — в материале «Известий».

Хорошо ли быть перфекционистом

Когда речь заходит о выгорании, в первую очередь это состояние принято связывать с усталостью от трудовой деятельности. По результатам исследования аналитического центра НАФИ и фонда «Росконгресс», 45% россиян когда-либо сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% испытывают его в настоящее время. Чаще всего страдают те, кому приходится подолгу взаимодействовать с людьми, — врачи, медсестры, учителя, психологи, представители сферы услуг. Менеджер по связям с общественностью «Зарплаты.ру» Татьяна Старостина отмечает, что работа, связанная с общением, всегда сопровождается эмоциональными затратами. Причиной выгорания становится также монотонная, рутинная деятельность, особенно если она не приносит финансового удовлетворения. До психического и физического истощения сотрудников также доводят жесткие требования по срокам, множество разнообразных задач, неэффективное руководство, конфликтные ситуации в коллективе.

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Старший психолог реабилитационного центра клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Дарья Серебрякова в числе причин неприятного состояния называет и фанатичное ожидание того, что на работе всё должно быть идеально. Эта черта, с одной стороны, действительно в некоторых случаях способствует высоким результатам, а с другой — ведет к несбыточным мечтам и неоправданным надеждам. Перфекционисты часто испытывают разочарование, тем более если получают низкое материальное вознаграждение. Завышенные ожидания от работы, по словам психолога, приводят к возникновению так называемого комплекса Бога, когда человеку кажется, что он может всё. При отсутствии высоких результатов такой сотрудник впадает в отчаяние.

— Плохо также, если люди ориентированы только на высокие результаты на работе, игнорируя другие сферы жизни. В таком случае они неправильно распределяют свои силы и энергию, — рассуждает Серебрякова.

Данные исследования «Зарплаты.ру», основанные на оценках представителей компаний, свидетельствуют о том, что многие сотрудники ощущают симптомы выгорания примерно раз в полгода или в год. Основными симптомами выгорания на работе считаются нарушение сна, изменение аппетита, тяга к психоактивным веществам, раздражительность. У людей снижается работоспособность, падает интерес к профессии, появляется хроническая усталость. В итоге они допускают множество ошибок, затягивают выполнение заданий.

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Рабочий момент

От выгорания в конечном итоге страдают и сотрудники, и работодатели. Одним приходится терпеть наскучившую работу или увольняться, а другие сталкиваются с постоянной текучкой кадров.

Руководители компаний стараются беречь ценных подчиненных. Прежде всего с уставшими от работы специалистами работают психологи. Иногда такая услуга даже включена в ДМС. Эффективны также встречи с начальством тет-а-тет для разговора по душам. «Выгоревшим» работникам по договоренности с руководителями разрешают брать внеплановые выходные на 1–2 дня. В крупных организациях уделяется внимание корпоративным занятиям спортом — считается, что такое хобби дает необходимую разрядку и сплачивает коллектив. С отчаявшимися людьми обсуждают варианты финансовой мотивации, при необходимости переводят их на другую должность или в другой отдел.

— Порой даже если сотрудник уже получил приглашение на новую работу, ему в родной организации могут предложить так называемый контроффер — выгодный вариант с более заманчивыми условиями. Этот инструмент удержания хороших специалистов применяется вне зависимости от уровня позиции. По нашим данным, работодателям удается удержать таким образом 21% сотрудников , — говорит Старостина.

Если же специалист так и не смог найти общий язык с коллективом и руководством, не выдерживает рабочий темп, то его просто не имеет смысла удерживать, чтобы не страдал производственный процесс.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Татьяна Старостина отмечает, что, несмотря на временные эмоциональные трудности, офисные сотрудники и работники умственного труда стараются держаться за свои места. Для них важна стабильность и надежность работодателя. С «синими воротничками» — представителями рабочих специальностей — ситуация иная. Спрос на таких работников в последние годы стабильно высокий, они без особого труда находят себе хорошие места.

Чтобы избежать выгорания на работе, эксперты советуют прежде всего заботиться о себе и своем здоровье. Необходимо придерживаться режима, вовремя ложиться спать, сбалансированно питаться и вести активный образ жизни. Прогулки на свежем воздухе помогают трудоголику перезарядиться и снять легкое напряжение.

— Избегайте переработок. Не стоит задерживаться на работе допоздна. Работа 24/7 не будет эффективной — рано или поздно вы начнете делать ошибки из-за переутомления. И не стоит забывать, что качество работы напрямую зависит от качества отдыха. Важно хорошо отдыхать в выходные, полностью отключаясь от того, что происходит на работе , — подсказывает психолог.

По мнению эксперта, в идеале — проводить время в выходные противоположно тому, чем вы занимаетесь на работе. То есть завести хобби и увлечения, не связанные с профессией.

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Детский вопрос

На второе место по выгоранию россияне ставят усталость, которую приносят родительские обязанности.

— Зачастую родительство в нашем обществе воспринимается как что-то само собой разумеющееся — деятельность, лишенная повышенной ценности. Но мамы и папы часто сталкиваются с физическим и эмоциональным истощением, что и приводит к выгоранию, — предостерегает Дарья Серебрякова.

Прежде всего речь идет о молодых матерях, особенно если они относятся к своим обязанностям с повышенной ответственностью. Утомленные и измотанные женщины испытывают частые перепады настроения. Для них характерна постоянная усталость и раздражительность, порой накрывает чувство безысходности. Всё это ведет к потере интереса к повседневной жизни, становится сложно находить радость в привычных вещах.

— Выгорание порой приводит к нервным срывам и крайне жестокому обращению с детьми. Чаще всего женщины, совершающие непоправимое, в этот момент находятся в состоянии психоза и не осознают фактический характер своих действий и последствий, — продолжает психолог.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Дарья Серебрякова подчеркивает, что близким особенно важно обращать внимание на мам, которым подчас трудно справляться с родительскими задачами. Больше всего это касается женщин, которые находятся в декрете. Нельзя обесценивать их жизнь расхожими фразами: «Я в твоем возрасте такие заботы и за труд не считала» или «Ты дома сидишь, ничего не делаешь». Самим женщинам психолог советует отстаивать свои границы.

— Важно, чтобы близкие осознавали ценность вашего труда, а дети не воспринимали заботу о них как что-то само собой разумеющееся. Пусть домочадцы дают вам возможность для отдыха. Выбирайте приоритеты, не стоит брать на себя все задачи. Вы не супергерой — определите, что действительно важно, и фокусируйтесь на этом, — комментирует психолог.

Чтобы не доводить выгорание до критической черты, следует обращаться за помощью и поддержкой к близким, друзьям или специалистам.

Важно также находить время для отдыха и хобби, поддерживать социальные связи, даже если это просто короткий разговор по телефону с подругой. Общение можно найти во дворе на детской площадке или в парке на прогулке. Иногда для того, чтобы избавиться от тревоги, достаточно узнать, что проблемы, которые кажутся неподъемными, бывают и у других мам. Общение помогает выйти из замкнутого круга и не потерять веру в себя.

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— Учите детей самостоятельности. Да, это требует времени, но в конечном итоге облегчит вашу повседневную жизнь , — призывает Серебрякова.

Психиатр, сексолог Алексей Вилков связывает причины родительского выгорания и с усталостью от работы, с внешним стрессом, а также с проблемами и противоречиями, которые неизбежны в отношениях отцов и детей в подростковый период.

— Родителям важно находить время и для личного отдыха, и для совместного времяпрепровождения — семейного общения, походов и поездок. Это позволит снимать напряжение и эффективно решать накопившиеся проблемы , — говорит эксперт.

Выгорание с охлаждением

Супружеские отношения тоже могут сойти на нет, если люди устают друг от друга. В любой семье бывает период, когда возникает усталость от совместной жизни, подчеркивает Алексей Вилков.

— Кризисы бывают трех видов — легкий, средний и затяжной. Любой кризис обычно носит временный характер, а потом наступает спокойный период, и жизнь входит в привычное размеренное русло. Если же у партнеров копятся неразрешимые проблемы бытового плана, а также очевидна разница характеров, мировоззрения и привычек, то противоречия могут затянуться. Тогда отношения существенно портятся и могут завершиться расставанием , — предостерегает эксперт.

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По словам Дарьи Серебряковой, недопонимание и разногласия способны омрачить даже самое начало совместной жизни, когда супруги только-только притираются друг к другу. Со временем, когда встают вопросы о рождении детей, карьерных изменениях или других важных жизненных шагах, возникают конфликты нового уровня. Дальнейшие разногласия могут быть вызваны подростковым возрастом детей — это создает дополнительные нагрузки на взаимоотношения партнеров.

— Когда сыновья и дочери вырастают и покидают дом, супруги остаются наедине друг с другом. Часто именно на этом этапе возникает самое большое количество разногласий. И если родителям нечем заполнить образовавшуюся пустоту, то в отношениях может образоваться трещина. К этому моменту каждому в паре нужно иметь свои собственные увлечения, хобби, работу, наполнять свою жизнь интересными моментами, чтобы супружеские взаимоотношения сохранились надолго, — говорит Дарья Серебрякова.

В случае эмоционального выгорания в семейных отношениях накалять обстановку способны даже самые незначительные размолвки. Поэтому так важно решать все вопросы своевременно, подчеркивают эксперты. Чтобы избежать кризиса в отношениях, рекомендуется регулярно обсуждать с партнером свои чувства, ожидания и беспокойства.

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Для того чтобы кризис был недолгим, а разногласия возникали как можно реже, сексолог советует партнерам находить время для совместного отдыха. При этом важно уважать чувства, мнение и потребности второй половины. Супругам не помешает иметь несколько общих целей. Тогда проще достигать компромисса и всегда будет о чем поговорить. Совместные положительные эмоции помогут избавиться от стресса и усталости. В критических ситуациях специалисты советуют обращаться за помощью к семейным терапевтам или психологам.

— Важно, чтобы супруги учились каждый сам по себе работать с тревогой и напряжением, которые связаны с внешними факторами. Это значит, что не нужно приносить в дом и изливать на близких негатив, полученный, например, на работе и в общественном транспорте , — советует Алексей Вилков.

В глобальном плане если плюсов и позитива больше, чем минусов, то семья останется сплоченной и крепкой, достигнет гармонии в отношениях несмотря ни на что, ободряет сексолог.