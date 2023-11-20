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В Финляндии утверждают о безрезультатных переговорах с РФ по ситуации на границе

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Фото: TASS/IMAGO/Lauri Heino
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что переговоры с Россией по ситуации на российско-финской границе не привели к каким-либо результатам. Его слова в ходе посещения приграничного КПП «Вартиус» приводит 20 ноября газета Ilta-Sanomat.

По словам Орпо, переговоры велись с РФ по дипломатическим каналам. В ходе брифинга премьер также допустил возможность введения новых ограничений на российско-финской границе.

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Четыре пункта пропуска на границе с Россией были закрыты в ночь на 18 ноября. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Это ближайшие пункты пропуска к Санкт-Петербургу. В Финляндии объяснили такой шаг ухудшением ситуации с миграцией, отметив, что готовы на более решительные меры при необходимости. Впоследствии было заявлено о готовности закрыть оставшиеся пункты пропуска.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 ноября выразил сожаление в связи с планами Финляндии. Он указал на стремление финской стороны дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

Помимо этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате, а замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что полное закрытие Финляндией границы с Россией будет противоречить интересам Хельсинки.

Также первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о необходимости защитных мер относительно антироссийских действий Финляндии.

При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна в данный момент не имеет возможности депортировать ищущих убежища лиц. Он призвал учитывать данный факт «в принятии политических решений».

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