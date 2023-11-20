Президент Финляндии пожаловался на невозможность депортации беженцев

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна в данный момент не имеет возможности депортировать ищущих убежища лиц. Об этом 20 ноября сообщает агентство Reuters.

По его словам, такой возможности нет даже в случае несоответствия беженцев требованиям для получения убежища. Ниинисте призвал учитывать данный факт «в принятии политических решений».

В ночь на 18 ноября были закрыты четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Такой шаг, как отмечали власти Финляндии, поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

19 ноября финские власти заявили, что на КПП «Вартиус» на границе с Россией прибыли представители Сил обороны страны. Они будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. В связи с этим порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ.

Позднее финские СМИ сообщили, что в ночь на 22 ноября страна будет готова закрыть четыре из восьми работающих КПП на границе с Россией.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что власти Финляндии занимают русофобскую позицию, планируя закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с РФ.

Помимо этого, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что возможное полное закрытие Финляндией границы с Россией будет противоречить интересам Хельсинки. Также первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о необходимости защитных мер относительно антироссийских действий Финляндии.