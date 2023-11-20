В Госдуме заявили о необходимости защитных мер из-за действий Финляндии

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил 20 ноября о необходимости защитных мер относительно антироссийских действий Финляндии.

«Мы много говорим о необходимости ответных действий, но пока, на мой взгляд, серьезных действий мы не предпринимали. <...> Я думаю в корне пересмотреть все соглашения, и мы об этом говорили давно — это необходимо. И учитывая, что страна вступила в НАТО, предпринимать необходимо защитные действия относительно Финляндии и тех угроз, которые мы слышим с ее стороны», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По словам Чепы, многих представителей финских властей это сможет отрезвить.

Ранее в понедельник директор второго европейского департамента Сергей Беляев заявил, что Москва не оставит без ответа антироссийские действия Хельсинки. Дипломат обратил внимание на последовательную конфронтационную антироссийскую политику, которую финская сторона проводит с начала спецоперации РФ по защите Донбасса, выраженную как в военной подпитке киевского режима, так и в введении санкций в отношении России.

До этого, 16 ноября, правительство Финляндии сообщило, что в ночь на 18 ноября будут закрыты четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) из восьми на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну, отметили власти.

В субботу, 19 ноября, финские власти заявили, что на КПП «Вартиус» на границе с Россией прибыли представители Сил обороны страны. Они будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. В связи с этим порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ.

Позднее финские СМИ сообщили, что в ночь на 22 ноября страна будет готова закрыть четыре из восьми работающих КПП на границе с Россией.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что власти Финляндии занимают русофобскую позицию, планируя закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с РФ.