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В МИДе назвали возможное полное закрытие границ с РФ невыгодным самой Финляндии

Замглавы МИДа Грушко: полное закрытие границы с РФ противоречит интересам Финляндии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Возможное полное закрытие Финляндией границы с Россией будет противоречить интересам Хельсинки. На это указал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в понедельник, 20 ноября.

Так он прокомментировал сообщения финских СМИ о том, что власти страны планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на 22 ноября.

При этом Грушко добавил, что, исходя из того, как принимаются решения в западноевропейских странах, исключать ничего нельзя.

«Нельзя исключать никаких вариантов, хотя в данном случае такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии», — сказал замглавы МИДа журналистам.

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О том, что Хельсинки готов закрыть четыре из восьми работающих КПП на границе с Россией, ряд финских СМИ сообщил ранее в этот день. Комментируя эти сведения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона сожалеет о такой политике финского правительства, поскольку у России и Финляндии есть давние добрососедские отношения. Однако, по его словам, в настоящее время власти Финляндии занимают русофобскую позицию. Песков также подчеркнул, что Москва вряд ли сможет повлиять на это решение из-за того, что сейчас как такового диалога между странами нет.

Накануне, 19 ноября, финские власти заявили, что на КПП «Вартиус» на границе с РФ будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. В связи с этим порядка 200–300 человек вышли на площадь у здания мэрии приграничного города Лаппенранта с требованием открыть юго-восточный пограничный пост между Финляндией и РФ.

До этого, в ночь на 18 ноября, Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны заявило, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Эти решения финского правительства вызвали волну негодования как в России, так и в самой стране. Так, 17 ноября финны потребовали от властей страны отменить решение о закрытии пунктов пропусков на границе с Россией. Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответ Москвы будет прорабатываться в межведомственном формате.

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