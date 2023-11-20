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Адвокат Треповой заявил «Известиям», что она не будет признавать вину

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Адвокат Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) Илья Берман заявил «Известиям», что его подзащитная не признает вину. Об этом он сообщил в понедельник, 20 ноября, после судебного заседания.

Отвечая на вопрос журналистки, признает ли Трепова, что пронесла бомбу в петербургское кафе «Стрит-бар», где выступал военкор Владлен Татарский, он дал отрицательный ответ.

Вопрос о том, могло ли во время следствия ухудшиться состояние Треповой, Берман оставил без ответа.

Ранее в понедельник обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб Татарский, доставили в здание 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге на третье заседание. Заседание провели судьи 2-го Западного окружного военного суда.

До этого, 15 ноября, корреспондент «Известий» сообщил, что на первом выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге фигурантка признала вину в подделке документов.

Также о частичном признании вины заявил Дмитрий Касинцев, который обвиняется по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»). Следствие считает, что он укрывал Трепову в своей квартире после террористического акта.

Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках.

Подрыв доверия: в убийстве Владлена Татарского мог быть соучастник
Не исключено, что он находился в кафе и привел в действие взрывное устройство

На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое позже переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле Треповой было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. По данным обвинения, лица, находившиеся на территории Украины, завербовали Трепову для исполнения преступления через соцсети.

17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

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