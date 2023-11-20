Обвиняемую в теракте Трепову доставили в суд на очередное слушание
Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили в здание 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге на третье слушание. Заседание проводят в понедельник, 20 ноября, судьи 2-го Западного окружного военного суда.
15 ноября состоялось первое слушание по делу Треповой, в ходе которого она частично признала вину. Сторона обвинения заявила, что Трепова получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей. По версии следствия, она привела взрывное устройство в боевое состояние, при этом взрыв производился удаленно.
Второе слушание по делу о теракте состоялось 17 ноября.
Татарский погиб 2 апреля в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на творческий вечер военкора, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство. Позже оно взорвалось в руках военкора.
На следующий день девушку задержали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали в террористический акт. 13 апреля ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.
В июле Треповой было предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте в кафе. Следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на территории Украины. Уточнялось, что они завербовали ее для исполнения преступления через соцсети.
Позднее, 10 октября, Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования дела в отношении девушки. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.