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В России с 17 ноября снимут временный запрет на экспорт бензина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство России приняло решение снять с 17 ноября временный запрет на экспорт бензина, действовавший с 21 сентября. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщается на сайте Минэнерго.

«Зимний период традиционно характеризуется пониженным спросом на автомобильный бензин и завершением цикла ремонтов на НПЗ. В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина, а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина», — пояснили в ведомстве.

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В министерстве при этом не исключили нового введения запрета на экспорт в случае необходимости.

27 сентября президент России Владимир Путин отмечал, что производители бензина, прежде чем зарабатывать на экспорте, должны сначала поставить его на внутренний рынок.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Это было сделано для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

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