Посол Израиля в Москве заявил о выходе ХАМАС из переговоров по заложникам

Движение ХАМАС прекратило переговоры с Израилем по вопросу освобождения заложников, заявил в пятницу, 17 ноября, посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров (по освобождению заложников. — Ред.), ХАМАС прекратило это по своей инициативе», — заявил посол в эфире телеканала «Россия 24».

Он также рассказал, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу, однако полный список удерживаемых в секторе Газа так и не был получен.

«Насчет ситуации (с заложниками. — Ред.), она нам неизвестна, потому что, несмотря на все просьбы, ХАМАС никогда не представило даже список, кто находится у них в руках, в каком они состоянии, живые они или нет, раненые, что там происходит — мы не знаем», — сообщил Бен Цви.

О том, что власти Израиля не получают от ХАМАС информации о заложниках, ранее, 16 ноября, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог. Таким образом, израильская армия вынуждена продолжать вести военные действия в секторе Газа, чтобы освободить пленных, добавил Герцог.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Тогда же глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а за день до этого он призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.