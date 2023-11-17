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Один человек погиб в результате взрыва в Ереванском госуниверситете в Армении

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц
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В Ереванском государственном университете (ЕГУ) прогремел взрыв. Об этом 17 ноября сообщило министерство здравоохранения Армении.

В результате происшествия один человек погиб, еще трое ранены. Их госпитализировали, им оказана необходимая помощь, отметили в ведомстве.

Помощник ректора ЕГУ Кнар Мисакян рассказала, что взрыв произошел в здании химического факультета. По предварительной информации, к хлопку привело колебание тока.

Ранее, 8 ноября, взрыв произошел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай, по меньшей мере 13 человек пострадали. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.

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