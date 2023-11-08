13 человек пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Турции
Взрыв произошел на металлургическом заводе в турецкой провинции Хатай, по меньшей мере 13 человек пострадали. Об этом телеканал Haber Global сообщает в среду, 8 ноября.
«В результате взрыва на металлургическом заводе Tosyalı пострадали 13 рабочих», — говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку по факту взрыва, передает RT.
Ранее, 27 октября, взрыв произошел на складе металлолома в Стамбуле. Медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим, сообщает телеканал «360».
Взрыв неустановленной природы прогремел в подвале трехэтажного дома в районе Баглар, уточняет НСН.