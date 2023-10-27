Пять человек пострадали от взрыва в Стамбуле
В результате взрыва в Стамбуле, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом 27 октября сообщил портал Sabah.
Инцидент произошел в районе Багджылар в европейской части города. Взрыв прогремел в производственном помещении трехэтажного здания. На место прибыли пожарные и медики.
Ранее в этот день четыре человека пострадали при взрыве на сухогрузе в заливе Фетхие на юге Турции. Инцидент произошел на борту 750-метрового судна Serenity Ac под флагом Ниуэ, которое встало на якорь в провинции Мугла.