Четыре человека пострадали при взрыве на борту сухогруза на юге Турции
Четыре человека пострадали при взрыве на борту сухогруза в заливе Фетхие на юге Турции. Об этом 26 октября сообщило агентство Anadolu.
Отмечается, что инцидент произошел на борту 750-метрового судна Serenity Ac под флагом Ниуэ, который встал на якорь в провинции Мугла у берегов города Фетхие .
Причина взрыва пока не установлена. После поступления информации о происшествии на место прибыла береговая охрана и полиция.
Четверо пострадавших были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее, 20 сентября, произошел взрыв на торговом судне в Черном море около берегов Румынии. Все 12 членов экипажа были доставлены в порт Сулина для прохождения медобследования.