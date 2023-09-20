СМИ сообщили о взрыве на торговом судне в Черном море около берегов Румынии
На торговом судне, находившемся в Черном море близ дунайского рукава Сулина, произошел взрыв, экипаж покинул корабль. Об этом в среду, 20 сентября, сообщило румынское агентство Agerpres.
Взрыв на судне под флагом Того произошел утром 20 сентября. Все 12 членов экипажа были доставлены в сулинский порт для прохождения медобследования, говорится в сообщении.
На данный момент причины инцидента неизвестны. Администрация порта Тулча начала расследование, чтобы установить причины кораблекрушения.
Был ли взрыв вызван миной, определит минобороны Румынии, уточнило агентство.
14 августа турецкая газета Milliyet сообщила, что на судне на верфи в порту Стамбула прогремел взрыв. Уточнялось, что в результате происшествия один человек погиб.