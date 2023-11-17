Названа предварительная причина стрельбы в вестибюле станции «Рязанский проспект»

Мужчина открыл стрельбу в вестибюле станции метро «Рязанский проспект», предварительно, по причине личной неприязни к оппоненту. Об этом сообщает дептранс Москвы 17 ноября.

Конфликт двух мужчин произошел утром в пятницу перед входом в западный вестибюль. У одного из них было при себе ружье с разрешением на ношение.

«В ходе конфликта один из участников конфликта выстрелил в сторону потолка. В результате инцидента пострадавших нет, нарушитель был оперативно задержан пассажиром, полицией и службой безопасности метро. Стрелявший задержан», — добавили в ведомстве.

Правоохранители проводят следственные действия, станция метро работает в штатном режиме.

Как сообщил источник «Известий», нападавший заявил, что стрельбой хотел напугать оппонента.