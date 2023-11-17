Мужчина открыл стрельбу в вестибюле московского метро

Мужчина открыл стрельбу в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил источник «Известий».

«Злоумышленник начал стрелять из помпового ружья», — сообщил он.

Мужчину оперативно задержали. По его словам, стрельбой он хотел напугать другого мужчину.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее, 30 октября, троих несовершеннолетних задержали за выстрел в мужчину из газового пистолета в метро в Санкт-Петербурге. Проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).