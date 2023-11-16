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После обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело

СК: возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения дома в Астрахани
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После обрушения части дома в Астрахани возбуждено уголовное дело. Об этом 16 ноября сообщает следственное управление Следственного комитета России по Астраханской области.

«По поручению Председателя СК России следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил поставить ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава ведомства направил также на место произошедшего следователей-криминалистов центрального аппарата и судебно-медицинских экспертов СК России. Уточняется, что после разбора завалов они приступят к осмотру места происшествия.

Разбор завалов: что известно об обрушении дома в Астрахани
Погибла пожилая женщина, несколько человек числятся пропавшими без вести

Частичное обрушение жилого дома на площади Вокзальной в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Обрушились два подъезда. По данным главного управления МЧС по Астраханской области, ранее тем же днем очевидец сообщил о появлении огромной трещины на стене пятиэтажного дома.

В результате инцидента один человек погиб. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести. На 19:00 из здания были эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. В школах № 4, № 32 и № 36 открыты пункты временного размещения.

Позже губернатор области Игорь Бабушкин сообщил, что одна из квартир обрушившегося дома, жильцов которой искали, оказалась пустой. Он отмечал, что новой информации о пострадавших нет.

По факту инцидента прокуратура Астраханской области организовала проверку. По предварительным данным, службы опровергли версию взрыва газа.

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