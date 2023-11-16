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Часть жилого дома обрушилась в Астрахани

Бабушкин: в Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть дома
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Фото: t.me/babushkin30
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В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Об этом вечером в четверг, 16 ноября, сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

«Оперативные службы на месте. По моему поручению создан оперативный штаб», — написал он в своем Telegram-канале.

Для жителей обрушившегося дома организовали три пункта временного размещения в трех школах: 32-ой, 37-ой и четвертой.

По словам Бабушкина, этих горожан обеспечивают горячим питанием и водой. На кадрах с места происшествия видно, как аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала.

Бабушкин указал, что для жителей этого дома создана горячая линия по номеру 24-07-07.

На сайте Главного управления МЧС России по Астраханской области отметили, что в этот день очевидец сообщил о появившейся трещине на стене пятиэтажном жилого дома улице Площадь Вокзальная. После этого обрушились третий и четвертый подъезд. Проводилась эвакуация жильцов.

До обрушения здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Информация о пострадавших уточняется.

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Корреспондент «Известий» Олег Барышев 25 сентября рассказал, что в Санкт-Петербурге в старинном жилом доме на женщину обрушился потолок. Жительница квартиры, где это произошло, ненадолго потеряла сознание, а затем самостоятельно выбралась из-под завалов. Женщина получила глубокую рану лица.

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