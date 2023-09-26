Потолок рухнул на женщину в старинном жилом доме в Петербурге

Потолок обрушился на женщину в старинном жилом доме в Санкт-Петербурге. О случившемся 25 сентября рассказал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

«Вот здесь это произошло сегодня утром, в 04:40. Я проснулась от какого-то резкого звука. Собственно говоря, от того, что у меня лежит две плиты. Одна огромная на голове, и закрывает всё тело вторая», — рассказала пострадавшая Кристина Кащеева.

Женщина ненадолго потеряла сознание, а после ей пришлось самостоятельно выбираться из-под завалов. Она больше переживала за детей, так как в соседних комнатах спали две дочки. Потолок упал только в спальне Кристины, оставив на ее лице глубокую рану.

«Товарищи из МЧС удивились и спросили меня, как я сама вылезла из-под этого всего, потому что это была большая тяжесть. В общем, я выбралась, уже прибежали дети, потому что грохот был ужасный», — продолжила пострадавшая.

Отмечается, что старинный дом стал разрушаться после того, как коммунальщики начали капитальный ремонт крыши. Прораб Сабир Сатаров или лукавит, или правда не имеет понятия о том, как на самом деле спускают вниз строительный мусор.

«Лебедкой мы поднимаем материал», — говорит Сатаров. На что пострадавшая сказала, что у жителей есть видео, как строители сбрасывают мусор.

В управляющей компании считают: работы на крыше и обрушение потолка никак не связаны. Виноваты не они, а время.

«Женщина, скажем так, спала, от госпитализации отказалась, можно определить, что ничего ей не угрожало. Что еще добавить? Ремонт ей придется, наверное, делать у себя в жилом помещении. <…> Это не общее имущество многоквартирного дома, это отделка помещения», — заявил заместитель генерального директора управляющей компании Кирилл Репринцев.

Получается, ремонт квартиры и лечение будет оплачивать сама пострадавшая.

«С их слов, что этим должна заниматься я, потому что нельзя доказать, что это было обрушение. Дескать, старинный дом, старый потолок», — отметила Кристина Кащеева.

Юристы выразили надежду на то, что у пострадавшей получится добиться оплаты всех затрат со стороны строительной компании, однако доказать, что именно ремонт кровли привел к обрушению потолка, будет непросто.

«Пострадавшие имеют право не только на ремонт, но и прежде всего на компенсацию. То есть на возмещение тех имущественных потерь, которые потребуются для восстановления состояния ее квартиры», — подчеркнул член Ассоциации юристов России Владислав Ватаманюк.

Многоэтажка, где произошел инцидент, построена в стиле модерн в переулке Нестерова — это памятник архитектуры, известный как «Доходный дом И.Н. Бороздкина». Ему больше века. Даже небольшие обрушения — это ущерб для истории Петербурга.

«Если в течение многих лет происходили протечки кровли, то вода разрушала не только несущие элементы крыши, но и несущие элементы перекрытия над последним этажом. Произвести их ремонт — это важно», — отметил инженер по коммуникациям широкого профиля Дмитрий Кузора.

Другие жители дома также выразили беспокойство по поводу обрушения потолка, поскольку нет никаких гарантий, что завтра потолок не рухнет в других квартирах старинного дома.

Ранее, 14 сентября, источник «Известий» сообщил, что в жилом доме в Санкт-Петербурге обрушились балконы на двух этажах. Инцидент произошел в доме № 33 на Новоизмайловском проспекте. Обрушению подверглись балконы на седьмом и восьмом этажах. Причины произошедшего неизвестны, информация о пострадавших не поступала.