Реклама
Прямой эфир
Мир
Росатом поставил пятый за год корпус атомного реактора
Общество
В 2023 году УК подняли цены на ЖКУ в среднем на 3%
Общество
В Хакасии нашли пропавших в тайге подростков
Мир
В Европарламенте заявили об отсутствии планов ЕС вводить санкции против Баку
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Мир
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Мир
Ульянов усомнился в приверженности США ценности суверенитета государств
Экономика
Экспорт зерна из России подскочил в 2,2 раза
Мир
Посольство России осудило чествование ветерана СС в парламенте Канады
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +19 градусов 26 сентября
Мир
В Польше заявили о планах Запада свергнуть правительство страны с помощью Киева
Экономика
Samsung возобновил поддержку партнеров в России
Туризм
Туристы из РФ могут получить визу в Эфиопию по прибытии в страну
Мир
В посольстве РФ заявили о скором появлении представительства в Республике Сербской

Потолок рухнул на женщину в старинном жилом доме в Петербурге

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потолок обрушился на женщину в старинном жилом доме в Санкт-Петербурге. О случившемся 25 сентября рассказал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

«Вот здесь это произошло сегодня утром, в 04:40. Я проснулась от какого-то резкого звука. Собственно говоря, от того, что у меня лежит две плиты. Одна огромная на голове, и закрывает всё тело вторая», — рассказала пострадавшая Кристина Кащеева.

Женщина ненадолго потеряла сознание, а после ей пришлось самостоятельно выбираться из-под завалов. Она больше переживала за детей, так как в соседних комнатах спали две дочки. Потолок упал только в спальне Кристины, оставив на ее лице глубокую рану.

«Товарищи из МЧС удивились и спросили меня, как я сама вылезла из-под этого всего, потому что это была большая тяжесть. В общем, я выбралась, уже прибежали дети, потому что грохот был ужасный», — продолжила пострадавшая.

Отмечается, что старинный дом стал разрушаться после того, как коммунальщики начали капитальный ремонт крыши. Прораб Сабир Сатаров или лукавит, или правда не имеет понятия о том, как на самом деле спускают вниз строительный мусор.

«Лебедкой мы поднимаем материал», — говорит Сатаров. На что пострадавшая сказала, что у жителей есть видео, как строители сбрасывают мусор.

В управляющей компании считают: работы на крыше и обрушение потолка никак не связаны. Виноваты не они, а время.

«Женщина, скажем так, спала, от госпитализации отказалась, можно определить, что ничего ей не угрожало. Что еще добавить? Ремонт ей придется, наверное, делать у себя в жилом помещении. <…> Это не общее имущество многоквартирного дома, это отделка помещения», — заявил заместитель генерального директора управляющей компании Кирилл Репринцев.

Получается, ремонт квартиры и лечение будет оплачивать сама пострадавшая.

«С их слов, что этим должна заниматься я, потому что нельзя доказать, что это было обрушение. Дескать, старинный дом, старый потолок», — отметила Кристина Кащеева.

Юристы выразили надежду на то, что у пострадавшей получится добиться оплаты всех затрат со стороны строительной компании, однако доказать, что именно ремонт кровли привел к обрушению потолка, будет непросто.

«Пострадавшие имеют право не только на ремонт, но и прежде всего на компенсацию. То есть на возмещение тех имущественных потерь, которые потребуются для восстановления состояния ее квартиры», — подчеркнул член Ассоциации юристов России Владислав Ватаманюк.

Многоэтажка, где произошел инцидент, построена в стиле модерн в переулке Нестерова — это памятник архитектуры, известный как «Доходный дом И.Н. Бороздкина». Ему больше века. Даже небольшие обрушения — это ущерб для истории Петербурга.

«Если в течение многих лет происходили протечки кровли, то вода разрушала не только несущие элементы крыши, но и несущие элементы перекрытия над последним этажом. Произвести их ремонт — это важно», — отметил инженер по коммуникациям широкого профиля Дмитрий Кузора.

Другие жители дома также выразили беспокойство по поводу обрушения потолка, поскольку нет никаких гарантий, что завтра потолок не рухнет в других квартирах старинного дома.

Дымовой чат: почему не снижается число самостроя в России
Эксперты фиксируют ежегодный рост числа зданий, которые не соответствуют нормам пожарной безопасности

Ранее, 14 сентября, источник «Известий» сообщил, что в жилом доме в Санкт-Петербурге обрушились балконы на двух этажах. Инцидент произошел в доме № 33 на Новоизмайловском проспекте. Обрушению подверглись балконы на седьмом и восьмом этажах. Причины произошедшего неизвестны, информация о пострадавших не поступала.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023