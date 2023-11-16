Прокуратура региона организовала проверку по факту обрушения дома в Астрахани

Прокуратура Астраханской области 16 ноября организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома на площади Вокзальная в городе Астрахань.

«На место происшествия для координации деятельности работы правоохранительных органов и спецслужб выехал прокурор области Сергей Фрост», — отмечено в Telegram-канале ведомства.



Сотрудники прокуратуры должны дать оценку обеспечению безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций.

Как уточняется в Telegram-канале Главного управления МЧС по региону, на месте обрушения подъездов в доме объявлена минута тишины. В ведомстве отметили, что еще до обрушения здание смогли самостоятельно покинуть 213 человек, в том числе 37 детей.

Об обрушении части дома на Вокзальной площади сообщил ранее 16 ноября глава региона Игорь Бабушкин. Он рассказал, что для жителей обрушившегося дома организовали пункты временного размещения в трех школах: 32-ой, 37-ой и четвертой. Для решения всех вопросов в связи со сложившейся ситуацией создан оперативный штаб.

В МЧС России по Астраханской области рассказали, что в этот день очевидец сообщил о появлении трещины на стене указанного дома. Вскоре после этого обрушились третий и четвертый подъезд. Ведомство объявило о проведении эвакуации жильцов.