Несколько человек числятся пропавшими после обрушения дома в Астрахани
После обрушения дома в Астрахани несколько человек числятся пропавшими без вести. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«По состоянию на 19:00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года [рождения]), несколько человек числятся пропавшими без вести», — написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте работают спецслужбы, 176 человек и 39 единиц техники. Также действует оперативный штаб. Кроме того, в школах № 4, № 32 и № 36 открыты пункты временного размещения, указал Бабушкин.
По его словам, все министерства и службы переведены на круглосуточный режим.
«По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания», — сообщил губернатор.
Сам Бабушкин находится в Москве, где он принимал участие в Транспортной неделе. Он отметил, что вернется в Астрахань ближайшим рейсом.
Об обрушении части дома на Вокзальной площади глава региона сообщил ранее 16 ноября.
Позже в МЧС России по Астраханской области рассказали, что в этот день очевидец сообщил о появлении трещины на стене указанного дома. Вскоре после этого обрушились третий и четвертый подъезды. Ведомство объявило о проведении эвакуации жильцов.
Прокуратура Астраханской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного пятиэтажного дома.
О том, что в частично обрушившемся доме в Астрахани не было взрыва газа, также заявил вице-губернатор региона Олег Князев. По предварительным данным, случилось обрушение конструктива здания, сказал он. При этом он отметил, что причины произошедшего установят, когда работы по разбору обрушившейся части дома будут завершены.