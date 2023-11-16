Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, где велись поиски, оказалась пустой
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- Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, где велись поиски, оказалась пустой
Одна из квартир обрушившегося дома в Астрахани, жильцов которой искали, оказалась пустой. Об этом 16 ноября сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.
«По информации оперативного штаба, 56-я квартира была пустой. С утра экспертиза приступает к обследованию здания», — написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что новой информации по пострадавшим нет.
Бабушкин также поблагодарил спасателей, которые приехали на место по сигналу о трещине в доме и заблаговременно начали эвакуацию. Губернатор отметил, что им удалось спасти десятки людей.
Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине на стене пятиэтажного жилого дома на площади Вокзальной. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.
До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.
В результате обрушения части пятиэтажки один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести.
По факту инцидента организовали проверку. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с обрушением.