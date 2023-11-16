Один человек погиб при обрушении части жилого дома в Астрахани
Один человек погиб в результате обрушения части жилого дома в Астрахани. Об этом вечером, 16 ноября, сообщил источник «Известий».
По предварительным данным, из-под завалов извлечено тело пожилой женщины, пенсионера.
Как отметили в Telegram-канале Главного управления МЧС по региону, еще до обрушения дома здание смогли самостоятельно покинуть 213 человек, в том числе 37 детей. В настоящий момент на месте обрушения подъездов в доме объявлена минута тишины.
Частичное обрушение дома на площади Вокзальной произошло вечером 16 ноября. По данным главного управления МЧС по Астраханской области, ранее тем же днем очевидец сообщил о появлении огромной трещины на стене пятиэтажного дома.
По факту инцидента прокуратура Астраханской области организовала проверку.
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