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В Газе попросили помощи у ООН и МККК в эвакуации младенцев из клиники «Аш-Шифа»

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Фото: REUTERS/Ahmed El Mokhallalati/
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Генеральный директор всех больниц сектора Газа Мухаммад Закут попросил помощи у Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН в эвакуации недоношенных детей и других пациентов из медицинского комплекса «Аш-Шифа». Об этом 16 ноября он сообщил изданию Al-Jazeera.

«Примерно час назад мы связались с Красным крестом и ООН для помощи в распределении недоношенных детей и раненых пациентов среди других больниц анклава», — сказал он.

Закут добавил, что Египет заявил о своей готовности предоставить детские инкубаторы, однако осуществить перевозку детей возможно только в координации с Красным Крестом, так как Израиль обстреливает палестинские машины скорой помощи, пояснил гендиректор. Поэтому был направлен запрос о предоставлении машин международной организации.

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Ранее в этот день издание Financial Times сообщило, что Израиль рассматривает возможность взять паузу в проведении операции в секторе Газа после того, как его армия возьмет контроль над медицинским центром «Аш-Шифа». По информации издания, ЦАХАЛ может взять перерыв для обработки данных разведки и укрепления линий снабжения через палестинский анклав.

По информации армии Израиля и Пентагона, территория «Аш-Шифа» используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.

15 ноября стало известно о взрывах в «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам Мухаммада Закута, израильская армия взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

Тогда же израильская армия сообщила о доставке инкубаторов, детского питания и медикаментов в больницу «Аш-Шифа». По ее данным, доставка осуществлялась танками израильской армии.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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