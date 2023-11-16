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FT сообщила о вероятной приостановке операции в Газе после боев в больнице «Аш-Шифа»

FT: ЦАХАЛ может приостановить операцию после взятия больницы Аш-Шифа
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Израиль рассматривает возможность взять паузу в проведении операции в секторе Газа после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возьмет контроль над медицинским центром «Аш-Шифа». Об этом 16 ноября сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источник.

«Армия обороны Израиля будет готова рассмотреть операционную «паузу» после взятия под контроль всей «Аш-Шифы», ― заявил собеседник FT.

По информации издания, ЦАХАЛ может взять перерыв для обработки данных разведки и укрепления линий снабжения через сектор Газа, чтобы впоследствии сконцентрировать силы на востоке и центре анклава.

Собеседник отметил, что для Израиля взятие медцентра в первую очередь означает «символическую и операционную веху» во вторжении в Газу.

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По информации армии Израиля и Пентагона, территория «Аш-Шифа» используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.

15 ноября стало известно о взрывах в Аш-Шифа во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, ЦАХАЛ взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

Тогда же израильская армия сообщила о доставке инкубаторов, детского питания и медикаментов в больницу Аш-Шифа. По ее данным, доставка осуществлялась танками израильской армии.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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