ЦАХАЛ сообщила о доставке инкубаторов и детского питания в больницу Аш-Шифа в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 15 ноября, сообщила о доставке инкубаторов, детского питания и медикаментов в больницу Аш-Шифа в Газе.

Уточняется, что доставка осуществлялась танками израильской армии.

«Наши медицинские бригады и солдаты, говорящие по-арабски, находятся на месте, чтобы обеспечить доставку этих грузов тем, кто в них нуждается», — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Израильская армия также сообщила, что «точная и целенаправленная операция против ХАМАС в больнице Аш-Шифа всё еще продолжается».

Ранее в этот день СМИ сообщили о взрывах в Аш-Шифа во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, ЦАХАЛ взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

По информации армии Израиля и Пентагона, территория Аш-Шифа используется палестинскими радикалами для командования и контроля, а также для хранения оружия и размещения своих боевиков.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.