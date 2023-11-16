Платежную карту для иностранцев могут запустить в РФ в начале 2024 года
Платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в России в начале 2024 года. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
«Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим. Здесь от банков все зависит», — сказал он на VII общероссийском форуме «Города России: новые рубежи» в Екатеринбурге.
29 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о принятии в III чтении закона, согласно которому иностранные туристы смогут оформить виртуальную карту «Мир» для необходимых платежных операций на территории России. По приезде они получат ее физически, либо используют в виртуальном режиме через телефон.