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В России введут платежную карту для иностранных туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Иностранные туристы перед приездом в Россию смогут оформить карту «Мир» для оплаты покупок и туров. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в пятницу, 23 июня.

«Иностранные туристы смогут оформить виртуальную карту «Мир», находясь в своих странах, для оплаты туров и покупок на территории нашей страны. То есть они по приезду, по пересечению границы, смогут ее получить физически либо использовать в виртуальном режиме, используя свои мобильные телефоны», — сказал он на совещании по развитию туризма, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий закон принят сегодня в III чтении. В Минэкономразвитии рассчитывают, что в IV квартале такая возможность появится.

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На этом же совещании Решетников сообщил, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться в июле этого года. По словам министра, стороны уже обменялись перечнем уполномоченных туристических компаний.

Российский лидер отметил, что электронные визы должны заработать как можно быстрее. Также он заявил, что все формальности для иностранных туристов в России должны быть максимально удобными.

Для оформления электронной визы не нужны приглашение, бронирование номера в отеле или другие документы, которые подтверждают цель поездки. Виза предполагает действие в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней на территории России можно не более 16 суток.

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