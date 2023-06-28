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Безвизовые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться с июля

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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться в июле этого года. Об этом он сообщил на совещании по развитию туризма, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По словам министра, стороны уже обменялись перечнем уполномоченных туристических компаний.

«Северный Кавказ привлекателен и для иностранных туристов, прежде всего из исламских стран. В том числе стран Каспийского региона. Нарастить турпоток поможет заключенное с Ираном соглашение о безвизовых групповых туристических поездках <…> Ждем, что туристы поедут уже с июля», — рассказал Решетников в ходе встречи.

Политик указал на важность работы по расширению пунктов пропуска на границе с Азербайджаном. С июля 2023 года в России начнут действовать электронные визы, которые могут представлять интерес и туристам не только из Ирана, но и из Саудовской Аравии, Кувейта и Омана.

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Ранее в этот день МИД РФ подтвердил, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду, что решение придаст импульс культурным, гуманитарным и деловым связям России со страной и будет способствовать восстановлению российского туристического потока на остров.

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