МИД РФ подтвердил возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой

МИД РФ подтверждает, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой. Об этом 28 июня сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«С 1 июля возобновляется регулярное прямое сообщение с Кубой. Соответствующие перелеты будут осуществляться дочерней компанией «Аэрофлота» — авиакомпанией «Россия», — сообщила Захарова.

Она выразила надежду, что решение придаст импульс культурным, гуманитарным и деловым связям России со страной и будет способствовать восстановлению российского туристического потока на остров.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 19 мая сообщил о возобновлении регулярного авиасообщения с Кубой с 1 июля.

В середине марта посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья рассказал «Известиям», что с начала 2023 года по конец февраля республику посетило свыше 20 тыс. россиян. Он указал на постепенное восстановление турпотока из России.

В настоящее время между Россией и Кубой совершаются чартерные рейсы авиакомпании Nordwind.

Российско-кубинские отношения к этому моменту, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, находятся на подъеме. Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече в Кремле с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом выразил уверенность в том, что отношения двух стран будут развиваться по всем направлениям, в том числе в областях энергетики и туризма.