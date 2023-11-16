Британский парламент проголосовал против требования о прекращении огня в Газе

Голосование в британском парламенте показало, что большинство депутатов против призыва к прекращению огня в секторе Газа. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила служба Би-би-си.

Шотландская национальная партия ранее представила поправку, которая призывает правительство «присоединиться к международному сообществу в оказании давления на все стороны с целью их согласия немедленно прекратить огонь».

Голоса в палате общин разделились. Против призыва к прекращению огня в секторе Газа выступили 294 депутата, а за необходимость остановки военных действий выступили всего 125.

«Ни премьер-министр Риши Сунак, ни лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер не поддерживают прекращение огня и не призывают к гуманитарным паузам, чтобы пропустить помощь», — отметили в издании.

Ранее в этот же день стало известно, что Великобритания воздержалась от голосования за резолюцию Мальты по палестино-израильскому конфликту в Совете Безопасности ООН. Несмотря на это, документ был принят 12 голосами «за».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.